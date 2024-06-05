Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717601587
Размер текста
А
А
А

В российских вузах могут появиться программы по управлению беспилотниками

Фальков допустил появление в вузах программ по управлению беспилотниками

close
100%
Сергей Кравчук' class="item-image" >
Телеграм-канал Сергей Кравчук

В российских вузах могут ввести программы по управлению беспилотниками. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время заседания в Совете Федерации.

Он считает, что нужно набрать миллион специалистов, которые займутся разработкой, созданием и использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам главы Минобрнауки, беспилотники можно использовать в охране лесов и мониторинге чрезвычайных ситуаций, в сельском хозяйстве и научных исследованиях.

«Поэтому абсолютное большинство образовательных программ и специалистов, которых мы готовим, должны иметь определенный объем знаний, связанных с БПЛА», — отметил министр.

Недавно ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали программно-аппаратное решение, которое позволяет находить и ликвидировать различные киберугрозы, которые мешают работе беспилотников.

В середине февраля пресс-служба концерна «Калашников» сообщила, что компания «Ижевские беспилотные системы», производящая беспилотники Supercam и «Тахион», в 10 раз увеличит выпуск продукции в 2024 году.

Ранее разработчики усовершенствовали российские разведдроны Supercam С350M.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами