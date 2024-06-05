В российских вузах могут появиться программы по управлению беспилотниками

В российских вузах могут ввести программы по управлению беспилотниками. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время заседания в Совете Федерации.

Он считает, что нужно набрать миллион специалистов, которые займутся разработкой, созданием и использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам главы Минобрнауки, беспилотники можно использовать в охране лесов и мониторинге чрезвычайных ситуаций, в сельском хозяйстве и научных исследованиях.

«Поэтому абсолютное большинство образовательных программ и специалистов, которых мы готовим, должны иметь определенный объем знаний, связанных с БПЛА», — отметил министр.

Недавно ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали программно-аппаратное решение, которое позволяет находить и ликвидировать различные киберугрозы, которые мешают работе беспилотников.

В середине февраля пресс-служба концерна «Калашников» сообщила, что компания «Ижевские беспилотные системы», производящая беспилотники Supercam и «Тахион», в 10 раз увеличит выпуск продукции в 2024 году.

Ранее разработчики усовершенствовали российские разведдроны Supercam С350M.