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Две трети украинских беженцев не планируют возвращаться в страну

Социологи выяснили, что две трети беженцев не хотят возвращаться на Украину

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Global Look Press

Почти две трети беженцев, уехавших с Украины после начала специальной военной операции, не планируют возвращаться в страну в ближайшем или обозримом будущем. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинской социологической группы «Рейтинг».

Опрос проводился среди респондентов, поддерживающих отношения с близкими родственниками (муж, жена, родители, дети), уехавшими из Украины после начала боевых действий.

По мнению 31% опрошенных, их родственники вообще не планируют возвращаться на Украину. 32% высказали мнение, что возвращение может последовать лишь после завершения вооруженного конфликта.

Каждый пятый (19%) заявил, что их близкие пока не приняли решение. Каждый десятый (9%) — что в семье есть разные планы по этому поводу. Лишь 5% опрошенных заявили, что их родственники вернутся в ближайшее время, а 3% затруднились ответить на вопрос социологов.

3 июня сообщалось, что власти Чехии запустили проект по возвращению беженцев на Украину. Им оплатят билеты на автобус, а больных транспортируют в машине скорой помощи.

Ранее стало известно, что Польша поддержит европейские усилия по возврату на родину украинских беженцев призывного возраста.

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