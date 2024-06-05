Суд проверил законность штрафа Noize MC

Московский городской суд оставил в силе решение своих коллег о назначении рэперу Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) штрафа в размере 30 тыс. рублей. Об этом сказано в Telegram-канале московских судов.

Таким образом, музыканта признали виновным в нарушении ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). До этого дело против рэпера рассматривалось в Кузьминском суде — по месту его регистрации.

По этому делу Noize MC оштрафовали в ноябре 2023 года. Уточнялось, что рэпер не предоставил правоохранителям сведений, предусмотренных законодательством. При этом вменяемая музыканту статья содержит перечень возможных наказаний за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

В конце мая стало известно, что Noize MC грозит уголовное дело в России. Отмечалось, что против музыканта возбудят уголовное дело за уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

После начала спецоперации России на Украине Noize MC покинул Россию, а 18 ноября 2022 года Минюст РФ внес его в список иноагентов.

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