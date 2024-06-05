Ученые нашли особые генетические маркеры депрессии у подростков

Международная группа ученых из Шотландии и Швеции обнаружила характерные комбинации генетических маркеров, указывающие на риск развития депрессии у подростков. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Psychiatry.

Команда проанализировала генетические данные более 14 тыс. молодых людей и определила различные траектории развития депрессивных симптомов. Эти закономерности связали с генетическими рисками, присущими множеству психических заболеваний.



Генетическая информация была получена с помощью полногеномных ассоциативных исследований (GWAS) для семи основных психиатрических черт: тревожности, невротизма, большого депрессивного расстройства, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройства аутистического спектра (РАС), шизофрении и биполярного расстройства.

Используя моделирование структурных уравнений генома (GenomicSEM), исследователи объединили эти сведения для анализа общего генетического риска, называемого генетическим p-фактором, который отражает общую генетическую предрасположенность к психическим заболеваниям.

Ученые определили четыре основные траектории в обеих группах: стабильно низкий, увеличивающийся, снижающийся и устойчивый подростковый.

Большинство подростков попали в стабильно низкую группу, у которой с течением времени наблюдалось мало депрессивных симптомов или они вообще отсутствовали. Остальные три группы демонстрировали различные проявления симптомов депрессии, при этом группа подростков с устойчивой депрессией испытывала высокий и постоянный уровень эмоционального расстройства.

Результаты исследования показали, что комбинированный генетический риск множественных психических заболеваний был тесно связан с траекторией стойкой депрессии. Этот комбинированный риск имел более сильную связь с траекториями депрессии, чем отдельные генетические риски для конкретных состояний, таких как тревога или СДВГ.

По словам специалистов, их открытие подчеркивает важность общего генетического риска при различных психических заболеваниях, влияющего на шансы появления депрессии в подростковом возрасте.

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