Стало известно, когда «АвтоВАЗ» снимет с производства свою самую дешевую модель

«АвтоВАЗ» в ближайшие пять лет завершит выпуск модели Lada Granta. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«Мы считаем, что это будет в среднем в пятилетней перспективе, начиная с будущего года», — сказал Соколов.

Lada Granta является самой дешевой моделью «АвтоВАЗа».

До этого сообщалось, что в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль Максим Соколов.

Так, Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок. Производство модели будет запущено в 2025 году.

Ранее был назван ценник новой Lada Iskra, которую показали на ПМЭФ-2024.