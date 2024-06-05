Экс-тренер «Локо»: сборная Казахстана в надежных руках при Черчесове

Сборная Казахстана находится в надежных руках при новом главном тренере Станиславе Черчесове. Уверенность в этом в комментарии ODDS.ru выразил бывший тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян.

«Станислав Черчесов только два дня как приступил к работе в сборной Казахстана. Наверное, он ничего пока менять не будет. Для начала нужно ознакомиться с командой. Мне кажется, они будут играть так, как играли прежде. Но с приходом нового тренера, безусловно, будут изменения. У Черчесова другой стиль игры. Можно сказать, сборная Казахстана в надежных руках. Саламыч — требовательный человек. Хуже, чем было, не должно быть точно!» — считает Оганесян.

Специалист также поделился ожиданиями от матча сборной Казахстана, который пройдет в пятницу, 7 июня, в гостях против национальной команды Армении – эта игра будет носить товарищеский характер. Оганесян предположил, что домашнее поле может сыграть за армянскую сборную, указав при этом, что многие игроки после сезона находятся в уставшем состоянии.

Отметим, что Черчесов эту игру пропустит, как и следующую — против Азербайджана. Исполнять обязанности главного тренера сборной Казахстана в этих матчах будет Руслан Балтиев. Черчесов приступит к работе во время паузы на международные игры в сентябре 2024 года.

До Черчесова пост наставника казахстанской сборной занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее Черчесов заявил, что Дзюба еще может пригодиться клубам РПЛ.