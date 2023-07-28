В России заметно подешевела летняя резина

Цены на летнюю резину в России в апреле-июне 2023 года упали на 22% в годовом выражении. Стоимость летних шин составила 5 302 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на статистику Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

Годом ранее летняя резина в России стоила 6 794 рубля, посчитали аналитики. В первом квартале 2023-го цена на эту продукцию была на 1% ниже, чем во втором.

По данным ЦРПТ, на фоне падения цен растет спрос на летние шины для легковых автомобилей. В апреле-июне этого года продажи поднялись на 69% в годовом выражении, уточнили аналитики. Главным образом, это обеспечивает импорт. Общее производство летних шин в России во втором квартале достигло 1,9 млн штук, завезено было 2 млн штук.

С 1 сентября ездить на зимней резине летом в России будет запрещено. Правительство РФ в начале июня приняло соответствующее постановление. Зимой же запрещена эксплуатация автомобилей с летней резиной.

Ранее сообщалось, что россияне набрали автокредитов на 500 млрд рублей.