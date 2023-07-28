Девять крупнейших банков повысили ставки по вкладам

Банки начали повышать ставки по вкладам после увеличения ключевой ставки до 8,5% 21 июля, пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя платформы «Финуслуги». Девять из топ-20 кредитных организаций по активам подняли ставки вплоть до 11%.

По данным платформы, средняя ставка по депозитам сейчас находится на уровне 6,9–7,84%.

Условия по вкладам улучшили «Сбер», «ВТБ», «Альфа-банк», «Газпромбанк», «МКБ», «Росбанк», а также банки «ДОМ.РФ» и «Открытие». Ставки подняли и некоторые менее крупные банки.

По словам главного аналитика ПСБ Дмитрия Монастыршина, российским банкам сейчас нужны дополнительные ресурсы для кредитования клиентов, поэтому они повышают депозитные ставки.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова допустила, что кредитные ставки в ближайшее время могут увеличиться не менее чем на 1 процентный пункт после решения ЦБ.

При этом средний процент по ипотеке (без учета программ с господдержкой и льготных программ) может вырасти до 11,5–13,5% годовых, уточнила она. Накануне сообщалось, что три российских банка уже повысили ставки по ипотеке. Ухудшили условия по жилищным кредитам Газпромбанк, «Урасиб» и Росбанк.

Эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций», кандидат экономических наук Михаил Зельцер объяснял «Газете.Ru», что если ключевая ставка увеличивается, например, на 1 процентный пункт, банки подстраиваются и тоже поднимают ставки по кредитам и вкладам на 1 п. п. или чуть выше.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на жизнь россиян.