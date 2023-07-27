Бизнес-омбудсмен Титов прокомментировал приговор основателю Group-IB Сачкову

Предать Родину основатель Group-IB Илья Сачков не мог, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Его слова «Газете.Ru» передала пресс-служба омбудсмена. Накануне Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и штрафу в 500 тыс. рублей за госизмену.

«Я не изучал уголовное дело Ильи Сачкова, статья не предпринимательская. Но зная его, точно могу сказать, что предать Родину он не мог, а как IT-специалист вносил (и мог бы и вносить) огромный вклад в ее кибербезопасность. Не так много у нас специалистов такого уровня, чтобы вот так ими разбрасываться», — сказал Титов.

Сачков находился под стражей с сентября 2011 года. Рассмотрение иска проходило в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов по делу. Прокурор просил 18 лет лишения свободы для Сачкова. По версии обвинения, два года назад он передал секретные сведения представителям иностранной разведки, чем нанес репутационный ущерб национальным интересам России. Сачков не признал свою вину и назвал эти обвинения «новым делом Дрейфуса». Он настаивал и настаивает, что «не изменник, не шпион и не предатель», а инженер, который «неоднократно доказывал преданность и пользу Родине».

Адвокаты заявили о намерении обжаловать решение Мосгорсуда в апелляционной инстанции. В свою очередь, пресс-служба компании F.A.C.C.T. (преемник Group-IB) проинформировала, что защита Сачкова обратится к президенту России. Как сообщили в F.A.C.C.T., Сачков продолжает работать над проектами и технологиями кибербезопасности, и, по его словам, он продолжит эту работу, где бы ни находился. Все подразделения F.A.C.C.T. работают в штатном в режиме, уточнили в компании.

Ранее в Центробанке рассказали, сколько кибермошенники украли со счетов россиян в этом году.