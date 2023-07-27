Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве найден мертвым банкир Колпаков

Shot: бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Колпаков найден мертвым в Москве

close
100%
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Александр Колпаков умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, тело банкира обнаружили на улице Машкова в его квартире без признаков насилия. Предварительной причиной смерти назван рак.

Александр Колпаков работал во Внешторгбанке СССР почти 20 лет: на работу в учреждении он заступил в 1973 году. В 1994 году он был назначен на пост зампредседателя правления и руководителя банка уже в РФ, а в 1996-м он стал зампредом правления банка. Кроме того, Колпаков входил в советы директоров «Востокбизнесбанка», «Метракомбанка», «Ганзакомбанка», «Волго-Окского коммерческого регионального банка».

Ранее на Северном Кипре задержали экс-главу совета директоров банка «Советский». Он скрывался там пять лет с поддельным албанским паспортом.

Ранее было доказано, что чувство одиночества повышает риск преждевременной смерти.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях