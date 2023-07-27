В Москве найден мертвым банкир Колпаков

Бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Александр Колпаков умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, тело банкира обнаружили на улице Машкова в его квартире без признаков насилия. Предварительной причиной смерти назван рак.

Александр Колпаков работал во Внешторгбанке СССР почти 20 лет: на работу в учреждении он заступил в 1973 году. В 1994 году он был назначен на пост зампредседателя правления и руководителя банка уже в РФ, а в 1996-м он стал зампредом правления банка. Кроме того, Колпаков входил в советы директоров «Востокбизнесбанка», «Метракомбанка», «Ганзакомбанка», «Волго-Окского коммерческого регионального банка».

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