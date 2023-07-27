Российские бизнесмены продолжают тратить крупные суммы в Британии

Британские власти приняли решение разрешить российским бизнесменам, проживающим на территории страны тратить крупные суммы, несмотря на блокировки счетов и санкции. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

Отмечается, что предприниматели из России получают от властей Великобритании специальные лицензии, которые покрывают расходы на сумму более миллиона долларов в год. В 2022 году подобная лицензия была выдана 82 лицам.

Ранее служба безопасности Украины расследует дело о попытке российских бизнесменов, бывших владельцев одного из банков обойти экономические санкции Киева и стран Запада. СБУ утверждает, что якобы разоблачила топ-менеджеров банка, которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса.

По данным ведомства, махинации позволили бы выводить средства с Украины и использовать их на территории России, «где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.