Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские бизнесмены продолжают тратить крупные суммы в Британии

NYT: российские бизнесмены продолжают тратить крупные суммы в Британии

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британские власти приняли решение разрешить российским бизнесменам, проживающим на территории страны тратить крупные суммы, несмотря на блокировки счетов и санкции. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

Отмечается, что предприниматели из России получают от властей Великобритании специальные лицензии, которые покрывают расходы на сумму более миллиона долларов в год. В 2022 году подобная лицензия была выдана 82 лицам.

Ранее служба безопасности Украины расследует дело о попытке российских бизнесменов, бывших владельцев одного из банков обойти экономические санкции Киева и стран Запада. СБУ утверждает, что якобы разоблачила топ-менеджеров банка, которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса.

По данным ведомства, махинации позволили бы выводить средства с Украины и использовать их на территории России, «где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях