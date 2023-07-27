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Дан прогноз по ситуации на рынке бензина в России к осени

Энергоэксперт Юшков спрогнозировал остановку роста цен на бензин осенью

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В сентябре спрос на бензин в России снизится, и это повлечет ослабление проблем на внутреннем рынке топлива, спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он допустил прекращение роста цен на бензин как на бирже, так и на заправках.

«Спрос летом существенно возрастает, особенно на 95-й, 92-й бензин... в сентябре, когда все вернутся к работе, в школы и так далее, потребление топлива будет меньше...мы увидим ослабление проблем на внутреннем рынке топлива и все вернется на круги своя», — считает эксперт.

Биржевые цены на бензин начали снижаться 25 июля. До этого стоимость марки АИ-92 13 дней подряд достигала рекордных отметок, а АИ-95 — сразу четыре торговые сессии. В Госдуме предложили поднять экспортную пошлину на нефть для стабилизации цен на топливо, в том числе бензин. Также, по ожиданиям депутатов, при росте пошлины увеличатся поставки нефтепродуктов на российский рынок.

В Минэнерго РФ, в свою очередь, предложили составить список экспортеров бензина, вице-премьер Александр Новак выступил в поддержку этой инициативе.

Ранее сообщалось, что правительство прорабатывает меры по стабилизации цен на бензин в России.

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