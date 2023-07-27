Топливный эксперт сообщил, что автозаправки стали торговать бензином себе в убыток

Бензин на российских заправках сейчас продается ниже себестоимости. Об этом Autonews сообщил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Он объяснил, что сейчас биржевые и розничные цены на бензин практически сравнялись. При пересчете с цены тонны бензина марки АИ-92 на стоимость одного литра выходит 45 рублей. Учитывая расходы на логистику и хранение топлива, а также операционных расходов заправок, они продают бензин по цене ниже себестоимости, уточнил Баженов.

Биржевая стоимость российского бензина марок АИ-92 и АИ-95 после серии рекордов перешла к снижению 25 июля. Цена 92-го топлива упала за день на 2,49% и составила 63,262 тыс. рублей за тонну. До этого его стоимость 13 торговых дней подряд обновляла максимальные значения, достигнув 24 июля самой высокой отметки за всю историю — 64,879 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 тоже подешевел — на 1,3%, до 69,013 тыс. рублей за тонну.

В Минэнерго РФ в конце июля заявили о планах создать перечень экспортеров бензина для пресечения серых схем. Вице-премьер Александр Новак поддержал это предложение. Он также дал поручение Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе продолжить работу с нефтяниками по наращиванию объемов продаж моторного топлива на внутреннем рынке.

Ранее Новак рассказал о мерах по стабилизации цен на бензин.