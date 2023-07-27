Путин рассказал, почему Россия вышла из зерновой сделки

Президент России Владимир Путин в ходе саммита «Россия — Африка» заявил, что ни одно из условий российской стороны по зерновой сделке выполнено не было, поэтому страна отказалась от договоренностей.
По словам российского лидера, более 70% поставок продовольствия по соглашению поступили в обеспеченные страны, а не в бедные, как изначально планировалось.
Путин отметил, что беднейшие африканские страны получили менее 1 млн тонн грузов по зерновой сделке.
Президент подчеркнул, что помощью беднейшим странам в рамках зерновой сделки было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.
Также в ходе саммита Путин заявил, что страны Запада чинят препятствия поставкам российского зерна и удобрений, а также лицемерно обвиняют РФ в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке.
22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.
17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.
Ранее Путин написал статью про Африку.