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Путин рассказал, почему Россия вышла из зерновой сделки

Путин заявил, что ни одно из условий России по зерновой сделке выполнено не было

Президент России Владимир Путин в ходе саммита «Россия — Африка» заявил, что ни одно из условий российской стороны по зерновой сделке выполнено не было, поэтому страна отказалась от договоренностей.

По словам российского лидера, более 70% поставок продовольствия по соглашению поступили в обеспеченные страны, а не в бедные, как изначально планировалось.

Путин отметил, что беднейшие африканские страны получили менее 1 млн тонн грузов по зерновой сделке.

Президент подчеркнул, что помощью беднейшим странам в рамках зерновой сделки было бы снятие ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.

Также в ходе саммита Путин заявил, что страны Запада чинят препятствия поставкам российского зерна и удобрений, а также лицемерно обвиняют РФ в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле зерновую сделку. Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.

Ранее Путин написал статью про Африку.

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