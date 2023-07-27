В США рассказали о новом экологичном самолете

В США представили ливрею для нового экологичного пассажирского самолета X-66A. Самолет будет окрашен в белый цвет, при этом его хвост будет с синей, оранжевый и красной полосами, передает телеканал CNN.

Компания Boeing и NASA разработали этот самолет в рамках проекта под названием Sustainable Flight Demonstrator.

По данным NASA, конструкция X-66A, над которой ведется работа, может снизить расход топлива и выбросы на 30% по сравнению с самыми эффективными современными самолетами.

Эта концепция называется Transonic Truss-Braced Wing, она основана на удлиненных тонких крыльях, стабилизированных диагональными стойками, которые соединяют крылья с самолетом. Форма конструкции создает меньшее сопротивление, что позволяет сжигать меньше топлива.

Первый испытательный полет X-66A должен состояться в 2028 году. Планируется, что в 2030-х годах эти самолеты начнут использовать в коммерческих целях.

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