В России расширят круг лиц, которые смогут воспользоваться внесудебным банкротством

Законопроект, который значительно расширяет пределы суммы долга для проведения внесудебного банкротства у граждан и расширяет круг лиц, имеющих возможность списания задолженности, был одобрен депутатами во втором чтении. В ходе доработки проекта было добавлено новое основание для прекращения внесудебной процедуры и перехода к судебному этапу. Эти изменения, по мнению экспертов, учитывают интересы добросовестных должников и кредиторов, пишет издание «Коммерсантъ».

Правительственный законопроект о расширении возможности внесудебного банкротства граждан прошел второе чтение в Государственной думе без обсуждения и вопросов. В настоящее время граждане могут попасть в банкротство, если их долг составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, и если исполнительное производство по взысканию долга было прекращено из-за отсутствия имущества. Такие граждане могут подать заявление о внесудебном банкротстве в МФЦ, и если выполняют все критерии, их долги будут списаны через полгода. Согласно данным Федресурса, за первое полугодие 2023 года через эту процедуру прошли 5,1 тысячи граждан, а с момента введения процедуры в сентябре 2020 года — 18,6 тысячи. В результате внесудебного банкротства возникают различные ограничения, включая трехлетний запрет на участие в управлении организацией.

Принятый законопроект значительно расширяет круг лиц, имеющих право на данную процедуру: минимальный долг теперь составит 25 тысяч рублей, а максимальный — 1 миллион рублей. Граждане смогут повторно обратиться к внесудебному банкротству уже через пять лет, а не через десять лет, как ранее.

Право на внесудебное банкротство будет предоставляться гражданам, долги которых приставы взыскивают в течение семи лет или более, но при этом им не удалось полностью или частично выплатить задолженность. Еще одна новая группа граждан, которая сможет воспользоваться внесудебным банкротством, включает пенсионеров, для которых пенсия является основным доходом, а также получателей пособий на детей и по беременности (если у них нет имущества, на которое можно обратить взыскание). Эти лица смогут начать процедуру спустя год после получения исполнительного листа. Правительство объясняет этот подход тем, что в отношении этих категорий граждан исполнительное производство может затягиваться практически бесконечно.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.