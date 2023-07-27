В США оценили возможность коллапса экономики России

Координатор санкционной политики Государственного департамента США Джеймс О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты не видят предпосылок для коллапса экономики России на фоне проведения специальной военной операции (СВО), передает ТАСС.

«В начале <...> (СВО) это была одна из 10 крупнейших экономик мира», — сказал он.

По словам О'Брайена, США не видят предпосылок к краху экономики РФ.

Ранее в июле президент России Владимир Путин заявил, что сегодняшняя ситуация в российской экономике лучше, чем можно было прогнозировать ранее, и это дает надежду на выполнение всех намеченных задач.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее влияние западных санкций на экономику России назвали позитивным.