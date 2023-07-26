Глава ПСБ Фрадков рассказал об участии банка в реализации крупных турпроектов в стране

Портфель поддержки туристических проектов в России со стороны ПСБ, который выступает как инвестором строительства гостиничных комплексов по всей стране, так и финансирует проекты своих клиентов в сфере туризма, превышает 155 млрд рублей, включая реализуемые проекты и планируемые к реализации. Об этом заявил председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках состоявшегося под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина совещания о развитии индустрии туризма и гостеприимства в России.

Петр Фрадков отметил, что финансирование собственных проектов оценивается более чем в 105 млрд рублей на ближайшие 2 года, размер инвестиций ПСБ в проекты клиентов — порядка 50 млрд рублей.

По его словам, реализация этих проектов позволит принимать ежегодно до 2,6 млн туристов и создаст в регионах до 7,5 тыс. новых рабочих мест.

«С развитием гостиничной инфраструктуры и повышением общего уровня комфорта для путешественников будет расти спрос на внутренний туризм, что даст дополнительный импульс для социально-экономического развития и улучшения делового климата регионов. ПСБ уделяет этому сектору осо

Глава ПСБ подчеркнул, что в результате вклад банка в реализацию Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года составит 5-6%».

Кроме того, Фрадков обозначил, что ПСБ оказал финансовую поддержку строительств 4 гостиничных комплексов в составе культурно-образовательных кластеров в Калининграде, Кемерово, Владивостоке, Севастополе — их открытие планируется в 2025-2026 годах.

«Объекты станут важной частью культурной экосистемы», — добавил глава компании.

В заключение Фрадков обозначил ряд мер, которые бы позволили увеличить количество инвестпроектов в сфере строительства гостиничной инфраструктуры.

Среди них — предоставление инвесторам возможности одновременного использования нескольких мер господдержки, включая привлечение акционерного капитала в туристические проекты, увеличение сроков кредитования проектов до 20 лет — до момента, когда начинается окупаемость проектов, поддержка знаковых российских гостиничных проектов для создания конкуренции западным отелям, а также финансирование турпроектов вместе с развитием необходимой инфраструктуры вокруг них.

Ранее глава ПСБ Петр Фрадков рассказал о роли банков в обеспечении технологического суверенитета страны.