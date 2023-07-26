Danone решил деконсолидировать финансовые результаты актива в России

Французский производитель продуктов питания и напитков Danone решил списать около €200 млн после утери контроля над своей структурой бизнеса в России. Об этом сообщается в опубликованном отчете компании за первое полугодие.

«С учетом применения необходимых стандартов Danone деконсолидирует операции бизнеса молочных продуктов и растительных напитков (EDF) в России в июле 2023 года, принимая убытки в размере около €200 млн», — отметили в отчете.

По данным компании, изменения в российской структуре бизнеса произошли без уведомления или согласования с Danone.

В сообщении также указали, что даже при условии, что Danone более не контролирует управление своим бизнесом в России, компания по-прежнему остается полноправным владельцем.

18 июля сообщалось, что замглавы чеченского правительства, министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев назначен генеральным директором «Данон Россия». Он занял эту должность, сменив Каппетти Чарли Виктора Хенрикуса.

Ранее сообщалось, что доли Danone и Carlsberg в российских компаниях передали государству.