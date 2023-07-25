В «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» оценили экономический эффект инноваций

Экономический эффект от реализации программы повышения операционной эффективности на объектах «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании», работающей в Эвенкийском районе Красноярского края (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти»), по итогам 2022 года превысил 520 млн рублей, сообщила пресс-служба предприятия.

В ВСНК пояснили, что компания проводит масштабную работу по сокращению эксплуатационных затрат своих производственных объектов, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений, направленных на сокращение потребления энергоресурсов.

Системная работа по повышению производственной эффективности — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030», добавили в «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании».

Отмечается, что в 2022 году специалисты ВСНК внедрили более 30 передовых технологических решений. Самые значимые из них — оптимизация конструкции скважин Юрубчено-Тохомского месторождения, использование попутно-добываемой (пластовой) воды для приготовления жидкостей при проведении капитального ремонта скважин, оптимизация площадки кустового основания для бурения эксплуатационных скважин.

Наибольший эффект принес проект по прогнозированию зон разломов пласта. Технология предполагает использование сейсмогеологического анализа при бурении эксплуатационной скважины.

За последние 5 лет специалисты «Востсибнефтегаза» внедрили 44 проекта по рациональному использованию ресурсов и оптимизации технологического процесса. В денежном выражении эффект от реализованных мероприятий составил 2,1 млрд рублей, подчеркнули в ВСНК.

Ранее сообщалось, что «Оренбургнефть» (актив «Роснефти») ввела в разработку Биктовское нефтяное месторождение.