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В России планируют единовременные выплаты родителям детей, пострадавших в СВО

Минтруд подготовил проект о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в СВО

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Минтруд России подготовил проект о единовременных выплатах в 100 тыс. рублей родителям пострадавших в ходе специальной военной операции детей. Приказ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Минтрудом по поручению президента подготовлен проект указа о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в специальной военной операции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что документ размещен для общественного обсуждения.

Из проекта указа следует, что выплаты предусмотрены семьям с детьми до 18 лет, которые получили ранение или травму с 24 февраля 2022 года. Речь идет о тех, кто проживает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, которые прилегают к зоне проведения специальной военной операции (Брянской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым). Отмечается, что единовременная выплата назначается на каждого пострадавшего ребенка.

Порядок получения выплаты будет установлен правительством. Мера поддержки не будет учитываться при предоставлении других социальных выплат.

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