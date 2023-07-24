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«Оренбургнефть» нарастила скорость бурения

«Оренбургнефть» увеличила максимальную скорость проходки благодаря внедрению инноваций

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Пресс-служба «Роснефти»

Компания «Оренбургнефть», нефтедобывающий актив «Роснефти», установила новый рекорд в Оренбургской области по механической скорости бурения, сообщает пресс-
служба компании.

Использование модернизированного дизайна долота позволило увеличить максимальную скорость проходки до 24,2 м/ч, что на 16% больше предыдущего рекорда предприятия.

Технология также сократила время строительства одной скважины более чем на сутки.

Новый усовершенствованный корпус долота разработан в рамках программы по импортозамещению оборудования с участием специалистов «Оренбургнефти».

Российские разработчики учли рекомендации инженеров предприятия, выданные исходя из геологического строения пластов. В результате отечественное решение стало эффективной заменой зарубежного аналога: долото усилено алмазными вставками, что позволяет сохранять стойкость режущей структуры и добиваться высоких скоростей
проходки. 

«Технология применяется при бурении скважин на Воробьевском и Новосибирском месторождениях Оренбургнефти, планируется к реализации на Сорочинско-Никольском
месторождении и предложена к тиражированию в других дочерних предприятиях «Роснефти», — рассказал начальник отдела инжиниринга Артем Федянин.

Ранее сообщалось, что «Оренбургнефть» ввела в разработку Биктовское нефтяное месторождение.

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