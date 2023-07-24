На Украине начали расследование против российских бизнесменов за обход санкций

Служба безопасности Украины расследует дело о попытке российских бизнесменов, бывших владельцев одного из банков обойти экономические санкции Киева и стран Запада. Об этом говорится в заявлении СБУ.

СБУ утверждает, что якобы разоблачила топ-менеджеров банка, которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса.

По данным ведомства, махинации позволили бы выводить средства с Украины и использовать их на территории России, «где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании».

Также в СБУ заявили, что такой бизнес задействован в предоставлении услуг связи в Крыму, ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

На прошлой неделе стало известно, что госкомитет национальной безопасности Киргизии начал расследование деятельности частных компаний-экспортеров в Россию на предмет обхода санкций США.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.