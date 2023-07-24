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Россияне стали активнее брать ипотеку

«Домклик»: за январь – июнь число сделок по ипотеке выросло на 70%

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За январь – июнь 2023 года число сделок по ипотеке практически на 70% превысило показатель за аналогичный период 2022 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Домклик» Сбербанка.

Аналитики уточнили, что российский рынок жилищного кредитования вернулся к уровню докризисного 2021 года. Число выданных ипотечных займов в первом полугодии 2023 года оказалось на 10,1% больше количества предоставленных в 2021-м.

Общее количество сделок в «Сбере» в июне 2023 года достигло 111,4 тыс., а объем выданных жилищных займов — 364,1 млрд рублей.

По данным «Домклик», третий месяц подряд по числу ипотечных кредитов лидирует Московская область: количество выдач там в июне достигло 8,5 тыс. В столице было заключено 6,1 тыс. сделок. Третья строчка — у Краснодарского края, местные банки выдали 5,6 тыс. кредитов.

Аналитики также зафиксировали восстановление рынка недвижимости в российских регионах.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке в пятницу заявила, что темпы роста ипотеки в России приближаются к максимумам последних лет. Она уточнила, что номинальные процентные ставки выросли с последнего заседания регулятора, но в целом денежно-кредитные условия смягчались, о чем говорят и темпы роста жилищного кредитования. Банк России поднял ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

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