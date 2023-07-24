«Нурбанк» в Казахстане продолжил обслуживание переводов подсанкционной системы «Юнистрим»

Казахстанский «Нурбанк» продолжает принимать и отправлять деньги российской платежной системой «Юнистрим», которая попала под санкции США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кол-центр кредитной организации.

«Переводы «Юнистрим» продолжают работать. Их можно осуществить в российских рублях и казахстанских тенге», — рассказала оператор агентству.

По информации, размещенной на сайте unistream.kz, денежные переводы системы в Казахстане, помимо «Нурбанка», обслуживали национальный оператор почты «Казпочта» и «Банк фридом финанс Казахстан».

В кол-центре «Казпочты» ТАСС ранее сообщили о прекращении приема и отправки денег в системе «Юнистрим». В банке «Фридом финанс» отметили, что с платежной системой не работают.

20 июля США ввели блокирующие санкции против банка «Юнистрим», который является оператором одноименной платежной системы. В список также попали «Тинькофф Банк», «Локо Банк», банк «Солидарность» и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).

Ранее «Тинькофф Банк» не смог назвать сроки восстановления международных переводов.