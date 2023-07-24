Обозреватели заявили, что Россия взяла верх на сырьевых рынках

Россия одержала победу в противостоянии с Западом на мировых нефтяных рынках, написало издание Wall Street Journal.

«Россия одержала победу во время борьбы с Западом в последние несколько дней, когда ценовая политика была выше установленного Западом потолка цен», — говорится в сообщении.

По данным Argus Media, цена на нефть Urals впервые превысила $60 за баррель впервые с тех пор, как Соединенные Штаты и союзники ввели новую санкционную политику в декабре этого года.

Эксперты отмечают, что Кремль смог приспособиться к новым ограничениям, поскольку цены на нефть Urals впервые превысили $60 за баррель.

Ранее стало известно, что Россия собралась сократить отгрузку нефти с западных портов в августе. Эксперты рынка также подтверждают планы России по уменьшению объемов поставок нефти за рубеж. Например, поставки из портов Новороссийска на Черном море и Приморска и Усть-Луги на Балтике упадут до 1,9 млн баррелей в сутки. При этом месяцем ранее они были на уровне 2,3 млн, а в мае составили около 2,4 млн баррелей в сутки.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.