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Налоговая составила второй список блогеров и артистов, подозреваемых в махинациях

Mash: более 100 блогеров и артистов попали в список ФНС по подозрению в неуплате налогов

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба России составила второй список блогеров и артистов, которых подозревают в махинациях с целью неуплаты или недоплаты налогов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, в список попали фамилии более 100 российских артистов, блогеров и прочих инфлюенсеров. Они подозревается в организации финансовых схем, цель которых было заплатить меньше налогов. В пример канал приводит работу за наличные без закрывающей документации, неуплата 13% с дохода, а также создание нескольких ИП на друзей и родственников.

Группу налоговых специалистов для проверки граждан из этого списка, по информации канала, уже собрали. Каждому из них прислали или в ближайшее время пришлют уведомления с предупреждением о грядущей инспекции. Их финансовую документацию и счета основательно изучат в ближайшее время, подчеркивает Mash.

За последнее время несколько российских блогеров были арестованы по подозрению в неуплате налогов.

Ранее сообщалось, что техноблогера Wylsacom подозревают в неуплате налогов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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