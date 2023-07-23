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Россиянам рассказали, в какие месяцы лучше всего брать отпуск

Представитель «Работа.ру» сообщила, что выгодно брать отпуск в июле, августе или октябре

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Shutterstock

Наиболее выгодные в РФ месяцы для отпуска в 2024 году, с точки зрения финансов, это июль, август и октябрь, заявила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, в оставшиеся месяцы нынешнего года уйти на отдых выгодно в августе.

«Для тех, кто планирует отпуск заранее, уже следует задуматься о том, в какой месяц отдыхать в 2024 году... Отпуск лучше планировать на июль или октябрь — в оба этих месяца будет 23 рабочих дня, а значит в доходах сотрудник не потеряет», — пояснила Санина.

Как добавила представитель сервиса, в августе ожидается 22 рабочих дня и в этот месяц разница между отпускными и зарплатой окажется минимальной.

При этом в 2024 году, по словам Саниной, не следует выбирать даты для отпуска в январе, мае и июне, потому что в этих месяцах минимальное количество трудовых дней.

Она добавила, что понятие выгодного отпуска связано с формулой расчета отпускных. Поясняется, что если количество рабочих дней в месяце меньше обычного, значит размер отпускных будет отличаться от зарплаты. При этом разница будет в меньшую сторону.

До этого юрист объяснил, что делать при отказе работодателя в отпуске.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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