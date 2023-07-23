В МВД указали на снижение ущерба от преступлений в России

Ущерб от преступлений в России за первые шесть месяцев текущего года составил 284,3 млрд рублей. Об этом свидетельствует статистика МВД, с которой ознакомилось агентство ТАСС.

Отмечается, что данный показатель на 42,5% меньше, чем в 2022 году. При этому 81,6% ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа.

Согласно статистке МВД, сумма ущерба за первое полугодие 2023 года близка к аналогичному периоду 2021 года. Тогда причиненный в результате преступлений ущерб составил 222 млрд рублей, что является минимальным показателем за периоды с января по июнь последних трех лет. Отмечается, что за первое полугодие 2022 года ущерб от преступлений составил 494 млрд рублей.

По данным МВД, по сравнению с январем — июнем 2022 года число преступлений экономической направленности сократилось на 4,8%. Уточняется, что всего было выявлено 67,4 тыс. преступлений данной категории. Материальный ущерб от экономических преступлений составил 151,5 млрд рублей — это более 50% общего ущерба от преступлений всех категорий.

Согласно статистике, за полгода в России зарегистрировано 983,7 тыс. преступлений.

20 июля представитель МВД России Ирина Волк заявляла, что показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство в РФ достиг исторического максимума. По словам Волк, анализ состояния преступности в России показывает, что органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране несмотря на «существенный некомплект личного состава».

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.