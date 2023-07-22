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В Японии сообщили о переходе от дефляции к рекордной инфляции

Teikoku Databank: инфляция в Японии достигла рекордных показателей после десятков лет дефляции

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Крупнейший статистический центр Японии Teikoku Databank опубликовал доклад, согласно которому инфляция в Японии достигла рекордных показателей после десятков лет дефляции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным проведенного центром исследования, рост цен затронул около 30 тыс. наименований товаров 195 компаний, при этом ожидается, что в конце года он затронет еще пять тысяч наименований товаров.

Ожидается, что в 2023 году масштабы повышения цен превысят уровень 2022 года и достигнут рекордных показателей. Сильнее всего рост цен затронул потребительский сектор японской экономики — продукты питания, алкоголь и товары для дома.

Причиной такой динамики назван продолжающийся рост цен на энергоносители, рост стоимости рабочей силы и подорожание импорта на фоне снижения курса иены.

Ранее сообщалось, что ВВП Японии увеличился на 2,7% вместо планируемых 1,6% по итогам первого квартала.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

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