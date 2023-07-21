Лукашенко подтвердил планируемую покупку зерна в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил планируемую покупку зерна в России с учетом прогнозируемого снижения урожая в стране. Его слова в ходе селекторного совещания с руководством АПК республики передает агентство «БелТА».

«Дополнительно мною принято решение по закупке зерна у России. Цена пока близка к себестоимости нашего зерна, почему и принималось решение», — указал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, зерно в настоящее время сродни золотовалютным резервам, поскольку оно всегда может пригодиться и постоянно растет в цене. Он отметил, что «таких цен на международном рынке, как вчера и сегодня», не было и не будет в дальнейшем.

Белорусский лидер указал, что урожай зерновых в стране в 2023 году будет ниже прошлогоднего, однако его «почти хватит» для обеспечения внутренних потребностей.

17 июля Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с Россией о создании и работе учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Отмечалось, что данное соглашение направлено на регулирование вопросов, связанных с созданием и функционированием таких центров на базе воинских частей в РФ и Белоруссии.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.