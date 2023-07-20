Сбер проведет свой первый киберспортивный турнир

Сбер впервые запускает собственные соревнования по киберспорту, сообщила пресс-служба компании. Турнир по компьютерной игре Dota 2 пройдет при поддержке Федерации компьютерного спорта (ФКС) России.

Участники определятся посредством 4 квалификаций. В финальной части выступят 8 коллективов, то есть для попадания в основную стадию нужно будет дойти до финала отборочных соревнований.

Победившая команда будет представлять Сбер на международных «Открытых киберспортивных играх — 2023». Кроме того, чемпионы получат спонсорскую поддержку от Сбера, а также тренера, который поможет коллективу подготовиться к турниру.

Команды, которые займут 2–4-е места, заработают от 50 тыс. до 250 тыс. рублей.

Параллельно организаторы проведут еще один чемпионат в формате один на один. Победитель получит приз — умную колонку SberBoom с виртуальным ассистентом Салют.

Зарегистрироваться на турнир можно до 6 августа включительно. С 29 июля по 6 августа пройдут отборочные соревнования, 12–13 августа состоится групповой этап, а 19 августа — финал.

В Сбере отмечают, что компания в свою очередь поддерживает турниры ФКС России: школьную лигу, которая проходит по таким видам программ, как электронные шахматы, поиск в интернете на время, Hearthstone и Dota 2, и сами «Открытые киберспортивные игры – 2023».

Ранее сообщалось, что Сбер начал создавать крупное IT-подразделение в индийском городе Бангалор.