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В МВФ предупредили о негативных последствиях резкого укрепления доллара

МВФ: резкий рост доллара приведет к экономическим потерям бедных стран

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Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сообщили, что резкий рост доллара США в прошлом году оказал давление на валюты бедных государств, а также спровоцировал перенаправление капитала с развивающихся рынков на развитые. Об этом сообщается в докладе на официальном сайте фонда.

По мнению аналитиков, повышение курса доллара имеет и негативные побочные эффекты, в частности для экономической активности и импорта в странах с формирующимся рынком.

Согласно информации МВФ, реальный эффективный курса американской валюты за 2022 год поднялся на 8% и достиг рекордного уровня с 2002 года, в октябре прошлого года данный показатель составлял уже 14%. По прогнозам аналитиков, в среднем укрепление доллара на 10% приведет к снижению ВВП развивающихся государств уже через год на 1,9%, впоследствии их ВВП продолжит сокращаться.

«Более гибкие обменные курсы и более обоснованные инфляционные ожидания могут смягчить эти негативные побочные эффекты», — указывается в пояснительной записке к докладу.

В июне исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил, что Вашингтон сам спровоцировал такую ситуацию, когда мир начал поиск замены доллара.

Ранее в МВФ рассказали о будущем мировой экономики.

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