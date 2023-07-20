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Совет ЕС продлил на шесть месяцев санкции против России

Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Евросоюз продлил на шесть месяцев действие санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает сайт Евросовета.

«Сегодня Совет принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2024 года, ограничительных мер в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Впервые санкции Евросоюза против России были введены в 2014 году.

20 июля президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2025 года срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции со стороны других государств. Предыдущая версия указа была подписана 8 марта 2022 года и действовала до 31 декабря 2023 года.

Также 20 июля стало известно, что Великобритания ввела санкции против лиц, связанных с ЧВК «Вагнер».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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