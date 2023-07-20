Казахстан заинтересован переездом на его территорию более 70 компаний из России

Более 70 компаний, которые ушли с российского рынка, интересуются переездом в Казахстан, а 29 организаций уже его завершили, сообщил на брифинге замминистра иностранных дел республики Алмас Айдаров. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас заинтересованы в переезде 72 компании, которые ранее работали на российском рынке, уточнил Айдаров. Он отметил, что ряд организаций просят Астану не озвучивать их будущие планы, так как являются публичными и раскрытие информации может повлиять на стоимость акций.

29 мая Айдаров сообщил о заинтересованности властей Казахстана в перемещении на свою территорию более 400 компаний, которые ранее работали в России. Переезд уже завершили Honeywell и Tik-Tok, а всего в этом процессе участвуют компании из 38 стран, уточнял он. Речь в частности идет о предпринимателях из США, Японии, Германии и Швейцарии, сказал Айдаров.

Более 500 иностранных компаний свернули деятельность на территории России после начала спецоперации, подсчитало агентство Associated Press на основе содержания базы данных Йельского университета. Сейчас, по оценке издания, в процессе сворачивания своего бизнеса находится еще 151 организация. 175 компаний пытаются «выиграть время», 230 — медлят. К последним преимущественно относятся китайские предприятия, говорилось в публикации.

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