Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Казахстан заинтересован переездом на его территорию более 70 компаний из России

В МИД Казахстана сообщили об интересе к переезду в республику более 70 компаний из России

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Более 70 компаний, которые ушли с российского рынка, интересуются переездом в Казахстан, а 29 организаций уже его завершили, сообщил на брифинге замминистра иностранных дел республики Алмас Айдаров. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас заинтересованы в переезде 72 компании, которые ранее работали на российском рынке, уточнил Айдаров. Он отметил, что ряд организаций просят Астану не озвучивать их будущие планы, так как являются публичными и раскрытие информации может повлиять на стоимость акций.

29 мая Айдаров сообщил о заинтересованности властей Казахстана в перемещении на свою территорию более 400 компаний, которые ранее работали в России. Переезд уже завершили Honeywell и Tik-Tok, а всего в этом процессе участвуют компании из 38 стран, уточнял он. Речь в частности идет о предпринимателях из США, Японии, Германии и Швейцарии, сказал Айдаров.

Более 500 иностранных компаний свернули деятельность на территории России после начала спецоперации, подсчитало агентство Associated Press на основе содержания базы данных Йельского университета. Сейчас, по оценке издания, в процессе сворачивания своего бизнеса находится еще 151 организация. 175 компаний пытаются «выиграть время», 230 — медлят. К последним преимущественно относятся китайские предприятия, говорилось в публикации.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях