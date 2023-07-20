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Сбербанк изучает возможность открытия филиала в Бангладеш

Сбербанк изучит возможность открытия филиала в Бангладеш

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Сбербанк изучает возможность открытия филиала в Бангладеш, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.

«Сбербанк изучает все возможности и форматы оказания банковских услуг по просьбе российских клиентов, ведущих деятельность с компаниями в Бангладеш», — сказал Попов.

Бангладешское издание BDNews24 сообщало, что Сбербанк может открыть филиал в Бангладеш, чтобы участвовать в двусторонней торговле и проводить расчеты в альтернативных доллару валютах.

По данным издания, Сбербанк провел два раунда переговоров с ЦБ Бангладеш об открытии филиала. Должностные лица Банка Бангладеш, проинформированные об этом, заявили, что на этих двух предварительных встречах пока не было принято никакого конкретного решения.

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