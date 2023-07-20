На простаивающих заводах в РФ предложили начать выпуск газовых двигателей

Комитет Совета Федерации по экономической политике, под руководством Андрея Кутепова, предложил Минпромторгу оценить возможность создания консорциума среди автопроизводителей для производства газовых двигателей, предназначенных для широкого спектра транспортных средств. Об этом пишет газета «Известия».

Это предложение было сформулировано в результате майского круглого стола по использованию газомоторного топлива и было утверждено комитетом в июле.

Кроме того, Минпромторгу предложено установить планку для производства газомоторных автомобилей и автобусов на уровне не менее 10% от общей производственной мощности автопроизводителей. Также ведомству рекомендовано разработать механизм компенсации разницы в стоимости автотранспорта, работающего на газе и жидком топливе, с целью «безусловного уравнивания цены» для конечного потребителя.

В настоящее время в России находятся в простое два завода по производству двигателей. Один из них — завод Hyundai WIA, который был запущен в Санкт-Петербурге в сентябре 2021 года и приостановил свою работу в марте 2022 года вместе с головным машинным заводом Hyundai. Другое предприятие — завод двигателей Volkswagen в Калуге, который начал свою работу в 2015 году и также был приостановлен в марте 2022 года.

Hyundai официально не комментировала будущую судьбу своих заводов в России, а активы Volkswagen были проданы структуре дилерского холдинга «Авилон» в мае этого года. Представители Hyundai и Volkswagen отказались комментировать эту информацию для газеты «Известия».

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