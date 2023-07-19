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Набиуллина назвала сроки массового внедрения цифрового рубля

Набиуллина: массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года. Об этом она сообщила на совещании с правительством, передает ТАСС.

По ее словам, в 2024 году банк будет тестировать переводы между юридическими лицами. Когда в ЦБ убедятся, что все работает без перебоев, будет принято решение о дополнительном масштабировании цифрового рубля.

Ранее депутаты Государственной думы направили главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной коллективное письмо с предложением снизить ключевую ставку.

Обращение, датированное 14 июля, также направлено заместителю секретаря Совета безопасности Сергею Вахрукову. Кроме депутатов Госдумы, обращение подписали представители бизнес-сообщества.

В этом обращении предлагается снизить ключевую ставку до 4% — авторы считают, что регулятор неверно оценивает характер инфляции, и поясняют, что она носит не монетарный характер, а зависит от неразвитой отечественной промышленности и высокой себестоимости производства.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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