Киргизия отреагировала на сообщения о задержании в Казахстане партии БПЛА

Министерство экономики и коммерции Киргизии сообщило об усилении мер экспортного контроля после консультаций с США и Евросоюзом по вопросу реэкспорта товаров военного и двойного назначения. Об этом говорится на сайте министерства.

С таким заявленем ведомство выступило после сообщений о задержании в Казахстане партии из 14 беспилотников киргизского поставщика фирмы ОсОО «Импульс-Инвест». Об этом 8 июня сообщало издание Orda.kz, по данным СМИ, беспилотники следовали в Россию.

Как заявило минэкономики Киргизии, инцидент произошел в 2022 году, беспилотники входят в список контролируемой продукции, импорт, экспорт, реэкспорт и транзит которой подлежат лицензированию. При этом компания «Импульс-Инвест» не обращалась за получением разрешительных документов. В ведомстве также подчеркнули, что данный случай был единственным нарушением в сфере экспортного контроля, а компания уже понесла соответствующие меры ответственности.

«После визита представителей США, ЕС и Великобритании в Кыргызскую Республику в марте-апреле 2023 года министерство в целях организации работы по усилению экспортного контроля, в том числе за товарами военного и двойного назначения, инициировало ряд мер для предотвращения их незаконного оборота», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что таможенная служба страны включила товары двойного назначения в систему управления рисками, чтобы не допустить их ввоз на территорию государства без соответствующих разрешающих документов.

В министерстве также рассказали, что оно обратилось в представительство ЕС в Киргизии и в американское посольство в государстве, предложив проведение консультаций, направленных на совершенствование экспортного контроля.

До этого стало известно, что США могут ввести меры экономического воздействия в отношении Киргизии из-за поставок в Россию санкционных товаров.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.