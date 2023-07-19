Сенаторы одобрили закон о внедрении в России цифрового рубля

Совет Федерации одобрил закон, который создает основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с его помощью. Об этом пишет ТАСС.

В законе закреплены понятия «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля», «цифровой кошелек».

Перечень субъектов национальной платежной системы дополняется новым — оператором платформы цифрового рубля. Согласно документу, за ЦБ закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и функции по обеспечению ее непрерывного функционирования. Установлены правила перевода новой формы денег и основания для отказа в таких операциях.

Закон вступит в силу 1 августа 2023 года, за исключением положений, для которых устанавливается иной срок вступления их в силу.

Госдума приняла закон в третьем чтении 11 июля. Инициатором инициативы является Центробанк России, законопроект в нижнюю палату парламента был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. После этого ЦБ определил правила платформы цифрового рубля и уточнил, что россиянам для расчетов с помощью новой формы денег нужно зарегистрироваться в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Также нужно иметь простую электронную подпись для открытия счета и проведения операций с цифровым рублем.

Ранее сообщалось, что цифровой рубль может помочь в борьбе с коррупцией.