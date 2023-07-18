Стало известно, когда вырастут мощности по сжижению газа в мире

К 2026 году суммарные мощности по сжижению природного газа в мире могут вырасти на 21%, достигнув отметки в 576,5 млн тонн в год. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на доклад аналитиков Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).

К концу прошлого года в мире были запущены линии по сжижению общим объемом 14,9 млн тонн в год. Это позволило увеличить суммарные поставки топлива почти на 5% — до 389 млн тонн. Однако через несколько лет темпы прироста мощностей СПГ-заводов должны будут увеличиться в семь раз. Этой ситуации поможет запуск новых линий по сжижению топлива.

В публикации отметили, что страны Европы стали активно менять поставщиков газа после начала спецоперации на Украине и из-за сокращения поставок топлива из России. По итогам 2022 года европейский регион стал основным по потреблению СПГ в мире, достигнув показателя в 120 млн тонн.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что к 2026 году Россия сохранит свою текущую долю на мировом рынке СПГ. На данный момент РФ занимает четвертую позицию в мире по объемам поставок СПГ (32 млн тонн). На первом месте Катар с показателем 79 млн тонн, у Австралии 78,5 млн тонн. Третье место у США (75,4 млн тонн).

В начале июня ТАСС со ссылкой на доклад кабмина Японии сообщил, что в Японии не ожидают прекращения глобальной конкуренции за СПГ в ближайшем будущем. В японском правительстве полагают, что дисбаланс может еще больше усилиться к 2025 году.

Ранее сообщалось, что Европе грозит перенасыщение инфраструктуры для СПГ «на миллиарды евро».