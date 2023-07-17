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В Кремле заявили о прекращении действия зерновой сделки

Песков напомнил, что зерновая сделка фактически прекратила свое действие 17 июля

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Lucio Tavora/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности по зерновой сделке в понедельник, 17 июля, фактически прекратили свое действие.

По словам представителя Кремля, касающаяся РФ часть договоренностей по зерновой сделке по-прежнему не выполнена.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля», — добавил Песков.

Пресс-секретарь российского главы государства отметил, что Москва готова оперативно вернуться к реализации черноморских договоренностей.

«Зерновая сделка остановилась. Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки», — обратил внимание Песков.

До этого в Соединенных Штатах заявили о готовности к выходу России из зерновой сделки. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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