Сингапур и США вышли в лидеры по госдолгу на душу населения

Лидирующие позиции по росту госдолга на душу населения по итогам 2022 года заняли Сингапур, США и Япония. При этом Россия заняла 94-ю строчку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный анализ данных ООН.

Абсолютными лидерами с большим отрывом от других государств в прошлом году стали Сингапур, чей госдолг на душу населения достиг $117,4 тыс. США заняли вторую строчку с показателем $93 тыс. Замыкает тройку лидеров Япония с результатом в $88,4 тыс.

По данным ООН, Россия заняла 94-е место с показателем в $2,98 тыс. При этом, основываясь уже на данные Минфина и Росстата, при госдолге в 22,8 трлн руб. показатель составил 155,8 тыс. руб. на человека, что соответствует $2,2 тыс. по текущему курсу.

21 июня агентство Bloomberg сообщило, что по итогам мая текущего года суммарные объемы государственных расходов Великобритании превысили доходы бюджета на £20 млрд, или на $25,5 млрд. Таким образом размер госдолга королевства превысил критическую отметку в 100% от общего валового внутреннего продукта (ВВП) — столь высокого показателя не фиксировали с 1961 года.

Ранее госдолгу США предрекли новый рекорд через 30 лет.