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«Известия»: лимит бесплатных переводов самому себе в РФ увеличится до 30 млн рублей

«Известия»: в РФ можно будет бесплатно переводить 30 млн рублей самому себе

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Жители России смогут отправлять переводы самим себе в другие банки без комиссий на сумму до 30 млн руб. в месяц, сообщает газета «Известия».

Власти считают, что такое нововведение поможет освободить граждан от необходимости дополнительно платить комиссии за перечисления на свои счета, находящиеся в других кредитных организациях.

В связи с новой редакцией изменений в закон о банках и банковской деятельности финансовые организации не смогут ограничивать размер или число операций по переводу денежных средств со счета на счет в пределах 30 млн руб. Исключением станут лишь переводы, которые россияне совершают при личном присутствии в отделении банка, или же переводы с карты на карту.

В профильном комитете Госдумы этот законопроект намерены рассмотреть 17 июля. В проекте закона содержится положение о том, что банк, как минимум, за пять дней до истечении срока вклада будет обязан бесплатно информировать об этом клиента. Ожидается, что подобное требование вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования закона, а запрет взимать комиссии за переводы самому себе — через девять месяцев.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что лимит действительно планируется установить в размере 30 млн руб. в месяц, а банкам в рамках этой суммы запретят ограничивать размер и число переводов самому себе. Аксаков считает, что законопроект будет принят в июле этого года.

Ранее сообщалось, что принятый Госдумой закон, который обязывает банки приостанавливать операции с признаками мошенничества, может вызвать сложности с проведением денежных переводов в России.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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