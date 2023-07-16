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В Норильске приготовили и съели мороженое весом 300 кг

Telegram-канал «Норильск» узнал, что жители города съели мороженое рекордного веса 300 кг

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Телеграм-канал «Норильск фото/видео/события»

Жители Норильска съели самое большое в России мороженое — весом 300 кг. Об этом сообщает Telegram-канал «Норильск фото/видео/события». Гигантский десерт изготовил Норильский молочный завод, следует из поста.

Зафиксировать рекорд приезжали представители Книги рекордов России. Предыдущий максимум был установлен в Москве в прошлом году. Тогда вес десерта составил 100 кг 77 г, он был приготовлен столичной фабрикой мороженого АО «БРПИ». Канадская кофейня Dairy Queen в 2011 году попала в Книгу рекордов Гиннеса, создав мороженое весом более 10 тонн.

По итогам 2023 года объем производства мороженого в России может вырасти на 1,9% до 447 тыс. т., сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. В кредитной организации пояснили, что этому будет способствовать расширение вкусового разнообразия мороженого, появление фитнес-категории продукта с низкой калорийностью и развитие служб быстрой доставки.

Специалисты банка допустили, что потребление мороженого в этом году вырастет с 3,1 до 3,3 кг на человека, а к 2030 году достигнет 4,4 кг. В прошлом году выпуск мороженого в стране упал на 10% в годовом выражении до 470 тыс. т., следует из статистики Росстата.

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