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В Нидерландах сообщили, что Запад не принимает всерьез конференцию в Швейцарии

Политолог Гителинк: Запад не принимает всерьез саммит по Украине без участия РФ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Большинство людей на Западе не принимают всерьез швейцарскую мирную конференцию по Украине без участия России. Об этом заявил голландский журналист, политолог и создатель медиа-ресурса Alternatief («Альтернатива») Аб Гителинк, слова которого передает РИА Новости.

«Мы не можем воспринимать серьезно конференцию в Женеве, так как Россия там не принимает участия. Это полный идиотизм», — сказал он, отметив, что даже украинцы понимают это.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что конференция в Швейцарии по Украине является уловкой для отвлечения всеобщего внимания.

В этот же день газета Financial Times писала, что в Киеве признают тот факт, что Украина не сможет одержать победу над Россией на поле боя, однако надеются, что Запад сможет ослабить Москву в экономическом отношении.

Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что граждане Украины опасаются предательства со стороны Запада на предстоящем саммите в Швейцарии, которое приведет к новым Минским соглашениям.

Ранее Зеленского уличили в попытках переложить вину за свои провалы по саммиту в Швейцарии.

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