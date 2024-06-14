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Путин прибыл в Подмосковье на встречу с участниками программы «Время Героев»

Путин прибыл в «Сенеж» для общения с участниками программы «Время Героев»

Президент России Владимир Путин прибыл в мастерскую управления «Сенеж» в Московской области, чтобы пообщаться с участниками программы «Время Героев». Об этом пишет РИА Новости.

Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных управленцев среди участников специальной военной операции (СВО), которые впоследствии будут выдвигаться на руководящие должности в системе государственного управления.

В качестве учителей будут выступать представители руководства администрации президента, правительства, регионов, эксперты РАНХиГС и мастерской управления «Сенеж». Продолжительность обучения составит два года.

Выпускники мастерской получат магистерские дипломы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Кандидаты проходят строгий отбор, прежде чем их допускают к обучению. Основные критерии — героизм в ходе СВО, опыт управления людьми, достижения в военной или гражданской сферах и успешное прохождение мероприятий, призванных определить управленческий потенциал.

27 мая стартовало обучение первого потока программы. Эксперты отобрали 83 участника, среди которых 65 военных и ветеранов министерства обороны РФ, 14 добровольцев и военнослужащих, которые были призваны в армию по частичной мобилизации, а также три сотрудника Росгвардии и один сотрудник МВД РФ.

Ранее Лавров объяснил участникам программы «Время героев» устройство нового миропорядка.

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