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Бывший футболист «Боруссии» стал главным тренером команды

Турок Нури Шахин стал главный тренером «Боруссии»

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Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Турецкий специалист Нури Шахин возглавил дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«С первого же дня мы включимся в работу с огромным количеством энергии и страстью, чтобы добиться максимальных успехов», — заявил Шахин.

По словам спортивного директора «Боруссии» Ларса Рикена, клуб верит в талант 35-летнего специалиста, который пока имеет минимальный опыт работы главным тренером. Рикен подчеркнул, что Шахин — представитель молодого тренерского поколения, который может помочь команде.

«В последние годы он активно готовился к тренерской карьере, он приступит к выполнению новых задач с самоотверженностью и будет развивать нашу команду. Это наш бывший футболист, нас объединяют взаимное доверие и амбиции. Нури знает клуб, его сотрудников, знает ДНК «Боруссии» и как игрок, и как ассистент главного тренера. Мы убеждены, что Нури — правильный выбор для нас», — констатировал Рикен.

Уроженец Германии, Шахин является воспитанником «Боруссии» и провел за команду значительную часть карьеры. Его последним клубом в качестве футболиста был турецкий «Антальяспор», который он затем возглавил. После он вошел в тренерский штаб главного тренера «Боруссии» Эдина Терзича, а когда тот был уволен, официально сменил его на посту.

Ранее «Боруссия» объявила об уходе чемпиона мира.

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