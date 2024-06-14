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Путин назвал важнейшее преимущество для каждого человека

Путин: важнейшим преимуществом для каждого является умение работать в команде

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Сегодняшний мир таков, что важнейшим преимуществом для каждого человека является умение работать в команде. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

Вечером 14 июня Путин прибыл в мастерскую управления «Сенеж» в Московской области, чтобы пообщаться с участниками программы «Время Героев».

Кроме того, президент заявил, что если Украина и Запад откажутся от российского предложения мира, то новые условия мирных переговоров будут другими.

Путин в МИД России провел совещание с руководством министерства иностранных дел России. Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом. Глава государства заявил, что новые территории теперь навсегда с Россией и этот вопрос не может обсуждаться. В 2022 году, по его словам, российские войска подошли к Киеву, были разные варианты действий, но решений о штурме города не было. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее Дмитрий Медведев назвал возможную границу санитарной зоны на Украине.

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