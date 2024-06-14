Ученые выяснили, что шимпанзе иногда полагаются «на авось» при принятии решений

Шотландские ученые из Сент-Эндрюсского университета обнаружили еще одно сходство между людьми и шимпанзе. Как показали эксперименты, обезьяны тоже иногда полагаются на удачу, когда сталкиваются с чем-то неизвестным. Исследование опубликовано в научном журнале Biology Letters (BioLetts).

Согласно предыдущим изысканиям, людям свойственно рассчитывать «на авось», делая предположения о вещах, в которых они не уверены. Оказалось, что человекообразные обезьяны тоже способны к подобному поведению.

Команда разработала эксперимент, в котором шимпанзе показывали две чашки. Под одной лежало лакомство, вторая был пустой. Животным предстояло выбрать емкость с призом.

В некоторых вариантах испытания обезьянам показывали, где именно лежит еда, но в другим приматам не давали подсказок. После того как подопытный указывал на чашку, ему предлагали еще одну попытку — выбрать второй контейнер или получить гарантированную, но маленькую порцию угощения в чашке меньшего размера.

Исследователи обнаружили, что большинство шимпанзе с большей вероятностью выбирали маленькую чашку, если им не показывали, в какой чашке спрятана большая порция еды.

На следующем этапе ученые изменили сценарий, добавив больше чашек, что снизило шансы выбрать правильную емкость. При этом они обнаружили, что выбор шимпанзе зависел от их успеха в первом запуске эксперимента.

Если изначально они выбрали не ту чашку, то во второй части эксперимента шимпанзе с большей вероятностью выберет чашку меньшего размера. Но если они сделали правильный выбор в первом раунде, они с большей вероятностью выберут вторую чашку, а не пустышку. Это открытие позволяет предположить, что шимпанзе чувствовали, что им, возможно, повезло.

Ранее ученые выяснили, что шимпанзе умеют учить сородичей сложным навыкам и умениям.